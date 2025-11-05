Micro-visites Micro-Folie Le Pouliguen

Micro-visites

Micro-Folie 8 rue Maréchal Joffre Le Pouliguen Loire-Atlantique

Début : 2025-11-05 15:00:00

fin : 2025-11-19 15:30:00

2025-11-05 2025-11-08 2025-11-19

Assistez aux micro-visites de la Micro-Folie.

Mercredi 5 et samedi 8 novembre Voyagez à Vienne à la découverte des trésors du musée Albertina.

Mercredi 19 novembre Allons en Allemagne, à la découverte des trésors de la Kunsthalle de Hambourg. .

Micro-Folie 8 rue Maréchal Joffre Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 64 47 36 10 info@culture-en-folie.org

