Micro-visites Micro-Folie Le Pouliguen
Micro-visites Micro-Folie Le Pouliguen mercredi 14 janvier 2026.
Micro-visites
Micro-Folie 8 rue Maréchal Joffre Le Pouliguen Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-14 15:00:00
fin : 2026-01-14 15:30:00
Date(s) :
2026-01-14
En janvier, la Micro-Folie vous propose deux micro-visites
Samedi 3 janvier En écho avec l’exposition sur les grands clown, découvrez des peintures sur le sujet
Mercredi 14 janvier Allons en Croatie, à la découverte d’oeuvres du musée contemporain de Zagreb. .
Micro-Folie 8 rue Maréchal Joffre Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 64 47 36 10 info@culture-en-folie.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Micro-visites Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-01-01 par ADT44