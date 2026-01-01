Micro-visites Micro-Folie Le Pouliguen

Micro-visites

Micro-Folie 8 rue Maréchal Joffre Le Pouliguen Loire-Atlantique

Début : 2026-01-14 15:00:00

fin : 2026-01-14 15:30:00

2026-01-14

En janvier, la Micro-Folie vous propose deux micro-visites

Samedi 3 janvier En écho avec l’exposition sur les grands clown, découvrez des peintures sur le sujet

Mercredi 14 janvier Allons en Croatie, à la découverte d’oeuvres du musée contemporain de Zagreb. .

Micro-Folie 8 rue Maréchal Joffre Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 64 47 36 10 info@culture-en-folie.org

