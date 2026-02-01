Micro-visites Micro-Folie Le Pouliguen

Micro-visites

Micro-Folie 8 rue Maréchal Joffre Le Pouliguen Loire-Atlantique

Début : 2026-02-04 15:00:00

fin : 2026-02-04 15:30:00

2026-02-04 2026-02-11

En février, la Micro-Folie vous propose deux micro-visites

Mercredi 4 février Découvrez les oeuvres du musée de Zagreb ! Une occasion pour découvrir de grands concepts de l’art contemporain.

Mercredi 11 février La Saint-Valentin approche, parlons d’amour et d’art ! .

Micro-Folie 8 rue Maréchal Joffre Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 64 47 36 10 info@culture-en-folie.org

