Micro-visites Micro-Folie Le Pouliguen
Micro-visites Micro-Folie Le Pouliguen mercredi 4 février 2026.
Micro-visites
Micro-Folie 8 rue Maréchal Joffre Le Pouliguen Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-04 15:00:00
fin : 2026-02-04 15:30:00
Date(s) :
2026-02-04 2026-02-11
En février, la Micro-Folie vous propose deux micro-visites
Mercredi 4 février Découvrez les oeuvres du musée de Zagreb ! Une occasion pour découvrir de grands concepts de l’art contemporain.
Mercredi 11 février La Saint-Valentin approche, parlons d’amour et d’art ! .
Micro-Folie 8 rue Maréchal Joffre Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 64 47 36 10 info@culture-en-folie.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Micro-visites Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-01-29 par ADT44