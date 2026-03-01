Micro-visites Micro-Folie Le Pouliguen

Micro-visites

Micro-Folie 8 rue Maréchal Joffre Le Pouliguen Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 11:00:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

En mars, la Micro-Folie vous propose deux micro-visites.

En écho à la journée internationale des droits de la femme, découvrez des femmes artistes dont les oeuvres sont présentes dans la collection Pays de la Loire.

Christelle Ferrand, artiste peintre, sera présente le samedi 7 mars. .

Micro-Folie 8 rue Maréchal Joffre Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 64 47 36 10 info@culture-en-folie.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Micro-visites Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-03-04 par ADT44