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MicroAteliers Coriosolis A base de pots pots pots pots Rue César Mulon Corseul

MicroAteliers Coriosolis A base de pots pots pots pots Rue César Mulon Corseul samedi 22 août 2026.

Lieu : Rue César Mulon

Adresse : ArchéoMusée Coriosolis

Ville : 22130 Corseul

Département : Côtes-d'Armor

Début : samedi 22 août 2026

Fin : samedi 22 août 2026

Tarif :

Corseul

MicroAteliers Coriosolis A base de pots pots pots pots

Rue César Mulon ArchéoMusée Coriosolis Corseul Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-22

Découvrez les nombreuses poteries romaines qui garnissent l’ArchéoMusée et initiez-vous à la céramologie l’étude des céramiques.

A partir de 6 ans
1 € en plus du droit d’entrée du musée.
Nombre de places limité. Réservation conseillée.   .

Rue César Mulon ArchéoMusée Coriosolis Corseul 22130 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 83 35 10 

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English :

L’événement MicroAteliers Coriosolis A base de pots pots pots pots Corseul a été mis à jour le 2026-05-29 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme

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