MicroAteliers Coriosolis Ces romains lampions Rue César Mulon Corseul

Rue César Mulon ArchéoMusée Coriosolis Corseul Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-24 15:00:00

fin : 2025-10-24 15:45:00

2025-10-24

Halloween approche, inspirez-vous des célèbres masques de théâtre romains pour confectionner votre lampion terrifiant.

A partir de 6 ans

1 € en plus du droit d’entrée du musée.

Nombre de places limité. Réservation conseillée. .

Rue César Mulon ArchéoMusée Coriosolis Corseul 22130 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 83 35 10

