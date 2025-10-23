MicroAteliers Coriosolis Clued’eau Rue César Mulon Corseul

Rue César Mulon ArchéoMusée Coriosolis Corseul Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-23 15:00:00

fin : 2025-10-23 15:45:00

2025-10-23

Qui a tué Canius Lucanus ? Menez l’enquête dans un Cluedo© à la sauce Coriosolis au cœur de thermes publics.

A partir de 7 ans

1€ en plus du droit d’entrée du musée.

Nombre de places limité. Réservation conseillée. .

Rue César Mulon ArchéoMusée Coriosolis Corseul 22130 Côtes-d'Armor Bretagne +33 2 96 83 35 10

