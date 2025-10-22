MicroAteliers Coriosolis La fabrique à fibules Rue César Mulon Corseul

Rue César Mulon ArchéoMusée Coriosolis Corseul Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-22 15:00:00

fin : 2025-10-22 15:45:00

2025-10-22

Comment les romains attachaient-ils leurs vêtements ? Réalisez votre propre broche romaine en laiton.

A partir de 6 ans.

Supplément de 2€ par rapport à l’entrée classique.

Places limitées. Réservation conseillée. .

Rue César Mulon ArchéoMusée Coriosolis Corseul 22130 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 83 35 10

