MicroAteliers Coriosolis La fabrique à fibules Rue César Mulon Corseul

Début : 2025-10-22 15:00:00
fin : 2025-10-22 15:45:00
2025-10-22
MicroAteliers La fabrique à fibules
Comment les romains attachaient-ils leurs vêtements ? Réalisez votre propre broche romaine en laiton.
A partir de 6 ans.
Supplément de 2€ par rapport à l’entrée classique.
Places limitées. Réservation conseillée. .
Rue César Mulon ArchéoMusée Coriosolis Corseul 22130 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 83 35 10
