MicroAteliers Coriosolis Mosaïque express Rue César Mulon Corseul

Rue César Mulon ArchéoMusée Coriosolis Corseul Côtes-d’Armor

Tarif :

Date :

Début : 2025-10-21 15:00:00

fin : 2025-10-21 15:45:00

Date(s) :

2025-10-21

Les décors intérieurs des maisons étaient très importants pour les Romains. Découvrez-les et réalisez votre propre mini-mosaïque.

A partir de 6 ans

2€ en plus du droit d’entrée du musée.

Nombre de places limité. Réservation conseillée. .

Rue César Mulon ArchéoMusée Coriosolis Corseul 22130 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 83 35 10

