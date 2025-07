Microclimat Performance électroacoustique live d’Alain Cure Jardin interieur à ciel ouvert Athis-Val de Rouvre

Microclimat Performance électroacoustique live d’Alain Cure Jardin interieur à ciel ouvert Athis-Val de Rouvre samedi 26 juillet 2025.

Microclimat Performance électroacoustique live d’Alain Cure

Jardin interieur à ciel ouvert 6,chemin du lavoir Athis-Val de Rouvre Orne

Début : 2025-07-26 15:30:00

fin : 2025-07-26 16:10:00

2025-07-26

Au jardin Intérieur à Ciel Ouvert, Alain Cure fabrique et compose en direct pour vos oreilles une nature imaginaire inspirée de météo, de pierre et d’eau. En forme de sons et de notes, ses paysages sonores orchestrés seront à découvrir sous l’arbre du jardin, les yeux fermés…

D’inspiration bruitiste, l’œuvre d’Alain Cure est issue d’un travail de composition et d’interprétation musicale à base de matériaux sonores naturels retraités numériquement en temps réel.

Captés par le musicien à l’aide de micros sensibles aux vibrations, différents éléments minéraux et organiques sont grattés et frottés tels des instruments.

Avec cette matière musicale retravaillée et orchestrée dans un second temps dans l’esprit d’une dramaturgie acousmatique, et sous forme d’une performance Live, le compositeur propose à l’écoute ses paysages sonores aux accents surnaturels.

Durée de la performance 40 minutes

Jardin interieur à ciel ouvert 6,chemin du lavoir Athis-Val de Rouvre 61430 Orne Normandie +33 2 33 65 70 38 contact@delomez.net

English : Microclimat Performance électroacoustique live d’Alain Cure

At the Jardin Intérieur à Ciel Ouvert, Alain Cure creates and composes live for your ears an imaginary nature inspired by weather, stone and water. In the form of sounds and notes, his orchestrated soundscapes can be discovered under the garden tree, with your eyes closed…

Inspired by noise, Alain Cure?s work is the result of composition and musical interpretation based on natural sound materials digitally reprocessed in real time.

Captured by the musician using vibration-sensitive microphones, various mineral and organic elements are scraped and rubbed like instruments.

With this musical material reworked and orchestrated in a second stage in the spirit of acousmatic dramaturgy, and in the form of a live performance, the composer offers his supernatural soundscapes for listening.

Performance duration: 40 minutes

German :

Im Garten Intérieur à Ciel Ouvert stellt Alain Cure live für Ihre Ohren eine imaginäre Natur her, die von Wetter, Stein und Wasser inspiriert ist. Seine orchestrierten Klanglandschaften in Form von Klängen und Noten können Sie mit geschlossenen Augen unter dem Baum im Garten entdecken…

Alain Cures bruitistisch inspiriertes Werk ist das Ergebnis einer Kompositionsarbeit und musikalischen Interpretation von natürlichen Klangmaterialien, die in Echtzeit digital bearbeitet werden.

Die verschiedenen mineralischen und organischen Elemente werden von dem Musiker mit Hilfe von vibrationssensiblen Mikrofonen aufgenommen und wie Instrumente geschabt und gerieben.

Mit diesem musikalischen Material, das in einem zweiten Schritt im Sinne einer akustischen Dramaturgie und in Form einer Live-Performance bearbeitet und orchestriert wird, bietet der Komponist dem Zuhörer seine übernatürlich anmutenden Klanglandschaften an.

Dauer der Aufführung: 40 Minuten

Italiano :

Al Jardin Intérieur à Ciel Ouvert, Alain Cure crea e compone dal vivo per le vostre orecchie una natura immaginaria ispirata al tempo, alla pietra e all’acqua. Sotto forma di suoni e note, i suoi paesaggi sonori orchestrati possono essere scoperti sotto l’albero del giardino, con gli occhi chiusi…

Ispirato al rumore, il lavoro di Alain Cure è il risultato di una composizione e di un’interpretazione musicale basata su materiali sonori naturali rielaborati digitalmente in tempo reale.

Catturati dal musicista con microfoni sensibili alle vibrazioni, vari elementi minerali e organici vengono raschiati e strofinati come strumenti.

Con questo materiale musicale rielaborato e orchestrato in una seconda fase nello spirito di una drammaturgia acusmatica e sotto forma di performance dal vivo, il compositore offre i suoi paesaggi sonori con sfumature soprannaturali.

Durata dell’esecuzione: 40 minuti

Espanol :

En el Jardin Intérieur à Ciel Ouvert, Alain Cure crea y compone en directo para sus oídos una naturaleza imaginaria inspirada en el clima, la piedra y el agua. En forma de sonidos y notas, sus paisajes sonoros orquestados se descubren bajo el árbol del jardín, con los ojos cerrados…

Inspirada en el ruido, la obra de Alain Cure es el resultado de una composición e interpretación musical basada en materiales sonoros naturales reprocesados digitalmente en tiempo real.

Captados por el músico mediante micrófonos sensibles a las vibraciones, diversos elementos minerales y orgánicos son raspados y frotados como instrumentos.

Con este material musical reelaborado y orquestado en una segunda fase con el espíritu de una dramaturgia acústica, y en forma de interpretación en directo, el compositor ofrece sus paisajes sonoros con tintes sobrenaturales.

Duración de la representación: 40 minutos

