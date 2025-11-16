Microcosmos : Le peuple de l’herbe Cinéma au Conservatoire Porte de Vanves Conservatoire Darius Milhaud PARIS

Microcosmos : le peuple de l’herbe, un film documentaire sur la nature

Durée : 1h15 réalisé par Claude Nuridsany et Marie Pérennou (1996)

Distribution : la coccinelle à 7 points, le papillon Machaon, la chenille arpenteuse …

Ce captivant et merveilleux voyage à hauteur d’insectes en images réelles a reçu de nombreuses récompenses dont 5 César en 1997.

Séance suivie d’un goûter organisés par l’association ARTMELE en coordination avec la Mairie de Paris 14ème.

Le Ciné Kino d’ARTMELE et la mairie de Paris vous invitent à la projection du film « Microcosmos : le peuple de l’herbe au Conservatoire Darius Milhaud dans le cadre des WE OFF.

Le dimanche 16 novembre 2025

de 15h00 à 17h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 7 ans.

Conservatoire Darius Milhaud 2, Impasse Vandal 75014 impasse donnant sur le Bd Brune près de la Porte de VanvesPARIS

