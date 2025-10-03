Microfestival FONDATION Goûter Électro et Soirées La Croix-Helléan

Le Broutais La Croix-Helléan Morbihan

Début : 2025-10-03 18:00:00

fin : 2025-10-05 04:00:00

Venez assister à la deuxième édition du microfestival FONDATION !

« Car notre planète est trop belle pour qu’on la quitte, nous invitons humains et martiens du 56 et d’ailleurs à se joindre à notre rassemblement électro-créatif ».

Durant 2 jours, 15 performers issus de 10 collectifs émergents ou historiques se relaieront dans le cockpit du majestueux chapiteau STALKER transformé pour l’occasion en spatioport à bonnes ondes, pour 18 heures de musique électro qualitative ! InsomniaK, Vicky, D’Jod, May, K-rtoon, Openizer, Kad, la Meuf du DJ, Gunbateï, Vinz, Fanum, Bapfeu, Teknoidz, Jolt…

VENDREDI

De 18h00-01h00 Tech House / Acid House / Techno / TeknoRap par Aprio’Rythme, HFU, 143dB, Insomniak + Mapping par HFU.

Tarif 13€ en prévente / 15€ sur place

SAMEDI (Goûter électronique et Soirée, Downtempo / Melodic / Hard Groove / Progressive / Techno / Tekno par KCK, Instant Techno, HFU, TlescoP, Otoktone + Mapping par HFU).

De 15h à 18h Goûter électro avec jeux en bois et sportifs pour petits et grands

De 15h-16h Atelier Loop musical pour les enfants (découverte des joies du sampling et ses modulations, animé par Nico & Marianne)

De 16h00 à 04h00 DJ set & Mapping sous chapiteau.

Tarif Goûter électro à prix libre puis soirée à 18€ en prévente / 20€ sur place.

Sur place, stands friperie et bijoux, restauration et rafraichissement de qualité à prix doux par des producteurs bzh. Réservation en ligne sur Helloasso. .

Le Broutais La Croix-Helléan 56120 Morbihan Bretagne +33 6 21 10 67 00

