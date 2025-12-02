Microfolie à Hiersac Hiersac

Microfolie à Hiersac

Salle des Mariages Hiersac Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-12-02

fin : 2025-12-19

Date(s) :

2025-12-02

Musée numérique itinérant, la Micro-Folie s’installe à Bellevigne.

Programmation à découvrir sur https://les-distillateurs-culturels.fr/accueil/micro-folie/

.

Salle des Mariages Hiersac 16290 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 99 85 31 50 microfolie@grand-cognac.fr

English :

Travelling digital museum, the Micro-Folie settles in Bellevigne.

Discover the program at https://les-distillateurs-culturels.fr/accueil/micro-folie/

German :

Die Micro-Folie, ein digitales Wandermuseum, lässt sich in Bellevigne nieder.

Programmierung zu entdecken auf https://les-distillateurs-culturels.fr/accueil/micro-folie/

Italiano :

Un museo digitale itinerante, la Micro-Folie, arriva a Bellevigne.

Scoprite il programma su https://les-distillateurs-culturels.fr/accueil/micro-folie/

Espanol :

La Micro-Folie, un museo digital itinerante, llega a Bellevigne.

Descubra el programa en https://les-distillateurs-culturels.fr/accueil/micro-folie/

