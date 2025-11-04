Microfolie à Javrezac Javrezac
Microfolie à Javrezac Javrezac mardi 4 novembre 2025.
Microfolie à Javrezac
Salle du Conseil Municipal Javrezac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-11-04
fin : 2025-11-28
Date(s) :
2025-11-04
Musée numérique itinérant, la Micro-Folie s’installe à Bellevigne.
Programmation à découvrir sur https://les-distillateurs-culturels.fr/accueil/micro-folie/
.
Salle du Conseil Municipal Javrezac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 99 85 31 50 microfolie@grand-cognac.fr
English :
Travelling digital museum, the Micro-Folie settles in Bellevigne.
Discover the program at https://les-distillateurs-culturels.fr/accueil/micro-folie/
German :
Die Micro-Folie, ein digitales Wandermuseum, lässt sich in Bellevigne nieder.
Programmierung zu entdecken auf https://les-distillateurs-culturels.fr/accueil/micro-folie/
Italiano :
Un museo digitale itinerante, la Micro-Folie, arriva a Bellevigne.
Scoprite il programma su https://les-distillateurs-culturels.fr/accueil/micro-folie/
Espanol :
La Micro-Folie, un museo digital itinerante, llega a Bellevigne.
Descubra el programa en https://les-distillateurs-culturels.fr/accueil/micro-folie/
L’événement Microfolie à Javrezac Javrezac a été mis à jour le 2025-10-07 par Destination Cognac