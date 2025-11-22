Microfolie le carnaval des animaux à la médiathèque Médiathèque de Montguyon Montguyon
Microfolie le carnaval des animaux à la médiathèque
Médiathèque de Montguyon Allée des platanes Montguyon Charente-Maritime
Début : 2025-11-22 15:00:00
fin : 2025-11-22
2025-11-22
Le théâtre National de Bretagne propose une version revisitée et adaptée à tout public de l’œuvre de Camille Saint Saens
Médiathèque de Montguyon Allée des platanes Montguyon 17270 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 04 69 52 mediatheque.montguyon@orange.fr
English :
The Théâtre National de Bretagne presents a revisited version of Camille Saint Saens? work, suitable for all audiences
German :
Das Nationaltheater der Bretagne bietet eine neue Version des Werkes von Camille Saint Saens an, die für alle Zuschauer geeignet ist
Italiano :
Il Théâtre National de Bretagne presenta una versione rivisitata dell’opera di Camille Saint Saens, adatta a tutti i pubblici
Espanol :
El Théâtre National de Bretagne presenta una versión revisitada de la obra de Camille Saint Saens, apta para todos los públicos
