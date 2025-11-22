Microfolie le carnaval des animaux à la médiathèque Médiathèque de Montguyon Montguyon

Microfolie le carnaval des animaux à la médiathèque

Médiathèque de Montguyon Allée des platanes Montguyon Charente-Maritime

Début : 2025-11-22 15:00:00

fin : 2025-11-22

2025-11-22

Le théâtre National de Bretagne propose une version revisitée et adaptée à tout public de l’œuvre de Camille Saint Saens

English :

The Théâtre National de Bretagne presents a revisited version of Camille Saint Saens? work, suitable for all audiences

German :

Das Nationaltheater der Bretagne bietet eine neue Version des Werkes von Camille Saint Saens an, die für alle Zuschauer geeignet ist

Italiano :

Il Théâtre National de Bretagne presenta una versione rivisitata dell’opera di Camille Saint Saens, adatta a tutti i pubblici

Espanol :

El Théâtre National de Bretagne presenta una versión revisitada de la obra de Camille Saint Saens, apta para todos los públicos

