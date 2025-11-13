Microfolie Réalité virtuelle

2 Rue du Chanoine Ardant Gouzon Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-13

fin : 2025-11-27

Date(s) :

2025-11-13 2025-11-19 2025-11-20 2025-11-27

Réalité virtuelle visite de l’ISS et en libre .

2 Rue du Chanoine Ardant Gouzon 23230 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 44 89 15 gouzonmicrofolie@gmail.com

German : Microfolie Réalité virtuelle

Espanol : Microfolie Réalité virtuelle

L'événement Microfolie Réalité virtuelle Gouzon a été mis à jour le 2025-11-03