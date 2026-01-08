MICROFOLIES La Canourgue

MICROFOLIES

Place du pré commun La Canourgue Lozère

Les Microfolies s’installent à La Canourgue pour 3 samedis, venez y découvrir l’art à travers différentes expositions virtuelles, en visite libre, visite guidées et ateliers.

Informations et réservations obligatoires à l’office de tourisme ou au 04 66 32 83 67.

SAMEDI 10 JANVIER

De 13h30 à 14h30 visite guidée de l’exposition atelier sur le thème “Cinéma & précinéma

De 15h à 16h30 atelier Dessin virtuel avec un casque VR (tout public à partir de 8ans, places limitées)

De 17h à 18h visite libre de l’exposition sur le thème “Collection Corse .

SAMEDI 17 JANVIER

De 13h30 à 14h30 visite guidée de l’exposition sur le thème “Ca bulle !” mise en lumière du 9ème art

De 15h à 16h30 atelier Impression 3D (tout public à partir de 7ans, places limitées)

De 17h à 18h visite libre de l’exposition sur le thème “Le portrait et l’auto portrait” .

SAMEDI 24 JANVIER

De 13h30 à 14h30 visite guidée de la collection sur le thème “Peinture en musique

De 15h à 16h30 atelier Découpeuse graveuse Laser (tout public à partir de 7ans, places limitées)

De 17h à 18h visite libre de l’exposition sur le thème de “L’art abstrait” .

Informations et réservations obligatoires à l’office de tourisme ou au 04 66 32 83 67. .

Place du pré commun La Canourgue 48500 Lozère Occitanie +33 4 66 32 83 67

English :

The Microfolies are coming to La Canourgue for 3 Saturdays, where you can discover art through various virtual exhibitions, with self-guided tours, guided tours and workshops.

Information and reservations required at the tourist office or 04 66 32 83 67.

