MICROFOLIES La Canourgue
MICROFOLIES La Canourgue samedi 10 janvier 2026.
MICROFOLIES
Place du pré commun La Canourgue Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-10
fin : 2026-01-17
Date(s) :
2026-01-10 2026-01-17 2026-01-24
Les Microfolies s’installent à La Canourgue pour 3 samedis, venez y découvrir l’art à travers différentes expositions virtuelles, en visite libre, visite guidées et ateliers.
Informations et réservations obligatoires à l’office de tourisme ou au 04 66 32 83 67.
SAMEDI 10 JANVIER
De 13h30 à 14h30 visite guidée de l’exposition atelier sur le thème “Cinéma & précinéma
De 15h à 16h30 atelier Dessin virtuel avec un casque VR (tout public à partir de 8ans, places limitées)
De 17h à 18h visite libre de l’exposition sur le thème “Collection Corse .
SAMEDI 17 JANVIER
De 13h30 à 14h30 visite guidée de l’exposition sur le thème “Ca bulle !” mise en lumière du 9ème art
De 15h à 16h30 atelier Impression 3D (tout public à partir de 7ans, places limitées)
De 17h à 18h visite libre de l’exposition sur le thème “Le portrait et l’auto portrait” .
SAMEDI 24 JANVIER
De 13h30 à 14h30 visite guidée de la collection sur le thème “Peinture en musique
De 15h à 16h30 atelier Découpeuse graveuse Laser (tout public à partir de 7ans, places limitées)
De 17h à 18h visite libre de l’exposition sur le thème de “L’art abstrait” .
Place du pré commun La Canourgue 48500 Lozère Occitanie +33 4 66 32 83 67
English :
The Microfolies are coming to La Canourgue for 3 Saturdays, where you can discover art through various virtual exhibitions, with self-guided tours, guided tours and workshops.
Information and reservations required at the tourist office or 04 66 32 83 67.
