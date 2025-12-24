MICROFOLIES

La Canourgue Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-10

fin : 2026-01-10

Date(s) :

2026-01-10

Les microfolies sont de retour à la Canourgue ! Voici le programme de ce samedi

De 13h30 à 14h30 exposition atelier sur le thème “Cinéma & précinéma”

De 15h à 16h30 atelier “Dessin virtuel” avec un casque VR( à partir de 8 ans, places limitées)

De 17h à 18h visite art libre sur le thème “Collection Corse”.

Informations et réservations obligatoires à l’office de tourisme ou au 04 66 32 83 67.

Les microfolies sont de retour à la Canourgue ! Voici le programme de ce samedi

De 13h30 à 14h30 exposition atelier sur le thème “Cinéma & précinéma”

De 15h à 16h30 atelier “Dessin virtuel” avec un casque VR( à partir de 8 ans, places limitées)

De 17h à 18h visite art libre sur le thème “Collection Corse”.

Informations et réservations obligatoires à l’office de tourisme ou au 04 66 32 83 67. .

La Canourgue 48500 Lozère Occitanie +33 4 66 32 83 67

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The microfolies are back at La Canourgue! Here’s the program for this Saturday:

From 1:30 to 2:30 pm: exhibition and workshop on the theme of Cinema & pre-cinema

From 3pm to 4:30pm: Virtual drawing workshop with VR headset (from 8 years old, limited places)

From 5pm to 6pm, free art tour on the theme of Corsica Collection .

Information and reservations required at the tourist office or 04 66 32 83 67.

L’événement MICROFOLIES La Canourgue a été mis à jour le 2025-12-22 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn