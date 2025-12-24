MICROFOLIES, La Canourgue

MICROFOLIES

Place du pré commun La Canourgue Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Au programme de ce samedi

De 13h30 à 14h30 visite guidée de la collection sur le thème “Peinture en musique”,

De 15h à 16h30 atelier découpeuse graveuse laser (tout public à partir de 7ans, places limitées),

De 17h à 18h visite libre de l’exposition sur le thème de “L’art abstrait”.

Informations et réservations obligatoires à l’office de tourisme ou au 04 66 32 83 67.

Place du pré commun La Canourgue 48500 Lozère Occitanie +33 4 66 32 83 67

English :

Saturday’s program:

1:30 to 2:30 pm guided tour of the collection on the theme of Painting to music ,

From 3pm to 4:30pm, laser engraving workshop (all ages 7 and up, limited places),

From 5pm to 6pm, a free tour of the exhibition on the theme of Abstract Art .

Information and reservations required at the tourist office or 04 66 32 83 67.

