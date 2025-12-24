MICROFOLIES, La Canourgue
MICROFOLIES, La Canourgue samedi 24 janvier 2026.
MICROFOLIES
Place du pré commun La Canourgue Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24
fin : 2026-01-24
Date(s) :
2026-01-24
Au programme de ce samedi
De 13h30 à 14h30 visite guidée de la collection sur le thème “Peinture en musique”,
De 15h à 16h30 atelier découpeuse graveuse laser (tout public à partir de 7ans, places limitées),
De 17h à 18h visite libre de l’exposition sur le thème de “L’art abstrait”.
Informations et réservations obligatoires à l’office de tourisme ou au 04 66 32 83 67.
Au programme de ce samedi
De 13h30 à 14h30 visite guidée de la collection sur le thème “Peinture en musique”,
De 15h à 16h30 atelier découpeuse graveuse laser (tout public à partir de 7ans, places limitées),
De 17h à 18h visite libre de l’exposition sur le thème de “L’art abstrait”.
Informations et réservations obligatoires à l’office de tourisme ou au 04 66 32 83 67. .
Place du pré commun La Canourgue 48500 Lozère Occitanie +33 4 66 32 83 67
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Saturday’s program:
1:30 to 2:30 pm guided tour of the collection on the theme of Painting to music ,
From 3pm to 4:30pm, laser engraving workshop (all ages 7 and up, limited places),
From 5pm to 6pm, a free tour of the exhibition on the theme of Abstract Art .
Information and reservations required at the tourist office or 04 66 32 83 67.
L’événement MICROFOLIES La Canourgue a été mis à jour le 2025-12-22 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn