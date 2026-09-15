Micrographia GMEM Marseille 3e Arrondissement
mardi 17 novembre 2026 · GMEM · Marseille 3e Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 3e Arrondissement
Micrographia
Mardi 17 novembre 2026 de 19h à 20h10. GMEM 41 rue Jobin Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 6 – 6 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-17 19:00:00
fin : 2026-11-17 20:10:00
Date(s) :
2026-11-17
Micrographia est un duo de piano à quatre mains augmenté, imaginé par Alvise Sinivia et Frédéric Blondy.
Inspirée de Terra Forma, la pièce envisage le piano à queue comme un territoire sonore à explorer. À travers microphones, jeu intérieur et techniques étendues, les interprètes déplacent les perspectives et transforment l’espace acoustique de l’instrument en une cartographie sonore immersive et mouvante. .
GMEM 41 rue Jobin Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 96 20 60 10 billetterie@gmem.org
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English :
Micrographia is an expanded four-hand piano duo conceived by Alvise Sinivia and Frédéric Blondy.
L’événement Micrographia Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille
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