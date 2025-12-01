Micropolis la Grande Brocante de Noël Besançon
Micropolis la Grande Brocante de Noël Besançon samedi 13 décembre 2025.
Micropolis la Grande Brocante de Noël
3 Boulevard Ouest Besançon Doubs
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Début : 2025-12-13 09:00:00
fin : 2025-12-13 18:00:00
2025-12-13 2025-12-14
Micropolis organise la grande Brocante de Noël, à destination des chineurs, curieux, familles, collectionneurs, Bisontins, Francs-comtois, Suisses et tous les amoureux des broc’.
Ce sont donc plus de 150 exposants, brocanteurs professionnels de Bourgogne-Franche-Comté et autres horizons plus lointains, qui se retrouveront pour accueillir les visiteurs friands de nouveauté, objets rares, idées déco et pourquoi pas cadeaux !
À noter pour agrémenter la visite
– une vente de vélos d’occasion dans le hall d’accueil !
– les restaurant et bar au cœur de la Brocante pour vous permettre de vous restaurer sur
place le temps du déjeuner. .
3 Boulevard Ouest Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 41 08 09 communication@micropolis.fr
