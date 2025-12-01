Micropolis la Grande Brocante de Noël

Besançon

Début : 2025-12-13 09:00:00

fin : 2025-12-13 18:00:00

2025-12-13 2025-12-14

Micropolis organise la grande Brocante de Noël, à destination des chineurs, curieux, familles, collectionneurs, Bisontins, Francs-comtois, Suisses et tous les amoureux des broc’.

Ce sont donc plus de 150 exposants, brocanteurs professionnels de Bourgogne-Franche-Comté et autres horizons plus lointains, qui se retrouveront pour accueillir les visiteurs friands de nouveauté, objets rares, idées déco et pourquoi pas cadeaux !

À noter pour agrémenter la visite

– une vente de vélos d’occasion dans le hall d’accueil !

– les restaurant et bar au cœur de la Brocante pour vous permettre de vous restaurer sur

place le temps du déjeuner. .

3 Boulevard Ouest Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

