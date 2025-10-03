Microsiphon Festival de micro-édition Mulhouse

Microsiphon Festival de micro-édition Mulhouse vendredi 3 octobre 2025.

Ce festival réunit auteurs et visiteurs autour de l’image imprimée et du multiple, par le biais d’expositions et d’un salon. Le temps d’un week-end, le fait-main en série limitée est mis à l’honneur. Vous y trouverez des artistes illustrateurs, sérigraphes, graphistes de toute la France mais aussi d’Allemagne, de Suisse et de Belgique. Vous pourrez aussi prendre part à des ateliers de pratiques artistiques (sur inscription préalable uniquement) et assister à des concerts. Retrouvez le programme du week-end sur leur site internet. .

13 rue de Pfastatt

Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est contact@microsiphon.net

English :

This festival brings together authors and visitors around the printed image and the multiple, through exhibitions and a fair.

German :

Dieses Festival bringt Autoren und Besucher zusammen, die sich in Ausstellungen und auf einer Messe mit dem gedruckten Bild und dem Multiple beschäftigen.

Italiano :

Questo festival riunisce autori e visitatori intorno all’immagine stampata e al multiplo, attraverso mostre e una fiera.

Espanol :

Este festival reúne a autores y visitantes en torno a la imagen impresa y lo múltiple, a través de exposiciones y una feria.

