MIDI AU CHÂTEAU CHRONIQUES DE MILLÉSIMES Lavérune

Route de Juvignac Lavérune Hérault

Tarif : 25 – 25 – EUR

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-18

2025-10-18

Le temps d’un midi, embarquez pour une parenthèse hors du commun au Château de l’Engarran.

À travers un parcours guidé au cœur du domaine, plongez dans les grandes étapes de son histoire et découvrez l’âme du château révélée par une dégustation verticale de vieux millésimes.

Chaque verre devient une chronique du temps, témoin de l’évolution d’une cuvée sur vingt ans.

L’expérience se conclura dans les caves voûtées de l’ancienne métairie médiévale, autour d’un moment chaleureux et convivial, avec la possibilité de prolonger l’instant grâce à une parenthèse gourmande.

Un midi unique, où l’histoire, le vin et la convivialité se rencontrent.

Infos pratiques

– Lieu Château de l’Engarran

– Date Samedi 18 octobre 2025

– Horaires 11h00

– Durée 1h30 de visite et dégustation itinérante, suivie d’un temps convivial autour du repas

– Capacité 30 personnes

– Tarifs

o 25€/ personne visite guidée + dégustation verticale de 4 millésimes sur 20 ans

o 60€ option planche pour 2 personnes

o 10 € / enfant (-18 ans)

– Public ouvert aux adultes et enfants (l’expérience marquera surtout les amateurs de grands vins)

– Réservation obligatoire via la billetterie en ligne du Château de l’Engarran. .

Route de Juvignac Lavérune 34880 Hérault Occitanie

English :

Join us for an extraordinary lunchtime experience at Château de l?Engarran.

Take a guided tour through the heart of the estate, plunging into the milestones of its history and discovering the soul of the château through a vertical tasting of old vintages.

German :

Lassen Sie sich einen Tag lang auf eine außergewöhnliche Auszeit auf Château de l’Engarran ein.

Auf einer geführten Tour durch das Herz des Weinguts tauchen Sie in die großen Etappen seiner Geschichte ein und entdecken die Seele des Schlosses, die durch eine vertikale Verkostung alter Jahrgänge enthüllt wird.

Italiano :

Unitevi a noi per una straordinaria esperienza a pranzo allo Château de l’Engarran.

Partecipate a una visita guidata nel cuore della tenuta, immergendovi nelle pietre miliari della sua storia e scoprendo l’anima dello château attraverso una degustazione verticale di vecchie annate.

Espanol :

Únase a nosotros para vivir una extraordinaria experiencia durante el almuerzo en el Château de l’Engarran.

Realice una visita guiada por el corazón de la finca, sumérjase en los hitos de su historia y descubra el alma del château a través de una cata vertical de añadas antiguas.

