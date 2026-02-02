Midi au musée Autour des planches originales d’Edmond Calvo à Niort Niort

Midi au musée Autour des planches originales d’Edmond Calvo à Niort

Midi au musée Musée Bernard d’Agesci ou Musée du Donjon Votre pause au musée à 12h30 Découvrir un objet ou une œuvre en 30 minutes

Edmond Calvo, autour des planches originales de Tagada Détective et “ Mousatche et Trotinette ”.

Dans la limite des places disponibles

Réservation conseillée

5.50€ gratuit pour les moins de 26 ans .

26 Avenue de Limoges Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 78 72 00

