Midi au musée Autour des planches originales d’Edmond Calvo à Niort Niort
Midi au musée Autour des planches originales d’Edmond Calvo à Niort Niort jeudi 12 février 2026.
Midi au musée Autour des planches originales d’Edmond Calvo à Niort
26 Avenue de Limoges Niort Deux-Sèvres
Tarif : – – 5.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-12
fin : 2026-02-12
Date(s) :
2026-02-12
Midi au musée Musée Bernard d’Agesci ou Musée du Donjon Votre pause au musée à 12h30 Découvrir un objet ou une œuvre en 30 minutes
Edmond Calvo, autour des planches originales de Tagada Détective et “ Mousatche et Trotinette ”.
Dans la limite des places disponibles
Réservation conseillée
5.50€ gratuit pour les moins de 26 ans .
26 Avenue de Limoges Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 78 72 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Midi au musée Autour des planches originales d’Edmond Calvo à Niort
L’événement Midi au musée Autour des planches originales d’Edmond Calvo à Niort Niort a été mis à jour le 2026-01-29 par OT Niort Marais Poitevin