Midi au musée | Hervé Bonsard, héritier des peintres baroques Musée d’art et d’histoire Cognac

Midi au musée | Hervé Bonsard, héritier des peintres baroques

Musée d’art et d’histoire 48, boulevard Denfert-Rochereau Cognac Charente

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-21 12:30:00

fin : 2025-11-21

Date(s) :

2025-11-21

Hervé Bonsard se dit l’hériter des peintres baroques dont il a épousé la technique du XVII e siècle.

English :

Hervé Bonsard claims to be the heir of the Baroque painters whose 17th-century technique he has adopted.

German :

Hervé Bonsard bezeichnet sich selbst als Erbe der Barockmaler, deren Technik aus dem 17. Jahrhundert er übernommen hat.

Italiano :

Hervé Bonsard sostiene di essere l’erede dei pittori barocchi di cui ha adottato la tecnica nel XVII secolo.

Espanol :

Hervé Bonsard se proclama heredero de los pintores barrocos cuya técnica adoptó en el siglo XVII.

