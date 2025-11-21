Midi au musée | Hervé Bonsard, héritier des peintres baroques Musée d’art et d’histoire Cognac
Midi au musée | Hervé Bonsard, héritier des peintres baroques Musée d’art et d’histoire Cognac vendredi 21 novembre 2025.
Midi au musée | Hervé Bonsard, héritier des peintres baroques
Musée d’art et d’histoire 48, boulevard Denfert-Rochereau Cognac Charente
Hervé Bonsard se dit l’hériter des peintres baroques dont il a épousé la technique du XVII e siècle.
English :
Hervé Bonsard claims to be the heir of the Baroque painters whose 17th-century technique he has adopted.
German :
Hervé Bonsard bezeichnet sich selbst als Erbe der Barockmaler, deren Technik aus dem 17. Jahrhundert er übernommen hat.
Italiano :
Hervé Bonsard sostiene di essere l’erede dei pittori barocchi di cui ha adottato la tecnica nel XVII secolo.
Espanol :
Hervé Bonsard se proclama heredero de los pintores barrocos cuya técnica adoptó en el siglo XVII.
