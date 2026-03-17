Midi au musée I 100 œuvres racontent le travail La Maison du négociant Musée d’art et d’histoire Cognac

Midi au musée I 100 œuvres racontent le travail

La Maison du négociant Musée d’art et d’histoire 48 bd Denfert Rochereau Cognac Charente

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 12:30:00

fin : 2026-04-03 13:30:00

Date(s) :

2026-04-03

Ce Midi au musée vous transportera dans l’atmosphère bruyante et empesée des grands travaux d’ouvrages d’art de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle dans le cadre de l’exposition 100 œuvres qui racontent le travail avec le Musée d’Orsay.

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La Maison du négociant Musée d’art et d’histoire 48 bd Denfert Rochereau Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 03 65 distillateurs.culturels@grand-cognac.fr

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English :

This Midi au musée will transport you into the noisy, stuffy atmosphere of the great engineering works of the late 19th and early 20th centuries, as part of the exhibition 100 ?uvres qui racontent le travail with the Musée d’Orsay.

L’événement Midi au musée I 100 œuvres racontent le travail Cognac a été mis à jour le 2026-03-17 par Destination Cognac