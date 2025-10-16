Midi au musée Les corvidés au Musée Bernard d’Agesci à Niort Niort

Midi au musée Les corvidés au Musée Bernard d'Agesci à Niort

jeudi 16 octobre 2025.

26 Avenue de Limoges Niort Deux-Sèvres

Tarif : 5.5 EUR

Corbeaux, pies… nous les voyons tous les jours, mais les connaissons-nous vraiment ?

Ce sont des animaux fascinants dotés d’une grande intelligence, ils pourraient bien vous surprendre !

Tarif 5.50€ gratuit pour les moins de 25 ans

Places limitées, renseignements et réservations au 05 49 78 72 00 ou directement sur la boutique en ligne .

26 Avenue de Limoges Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 78 72 00

