Midi Beaujolais Théâtre Beaujeu
Midi Beaujolais Théâtre Beaujeu jeudi 20 novembre 2025.
Midi Beaujolais
Théâtre Place de l’Hôtel de Ville Beaujeu Rhône
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Repas et animation musicale. Vin non compris.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-20 12:00:00
fin : 2025-11-20
Date(s) :
2025-11-20
Prenez le temps de faire une pause au chaud, au Théâtre de Beaujeu à l ‘heure du déjeuner, menu Beaujolais traditionnel et Beaujolais Nouveaux. Ambiance musicale.
.
Théâtre Place de l’Hôtel de Ville Beaujeu 69430 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 69 26 98 contact@sarmentelles.fr
English : Beaujolais Lunch
Take some time for a warm break at the theater at lunch time, traditional Beaujolais lunch and Beaujolais Nouveaux. Musical athmosphere.
German :
Nehmen Sie sich eine Auszeit im Warmen, im Théâtre de Beaujeu: Zur Mittagszeit gibt es ein traditionelles Beaujolais-Menü und Beaujolais Nouveaux. Musikalische Umrahmung.
Italiano :
Concedetevi una pausa di calore al Théâtre de Beaujeu: menù tradizionale Beaujolais e Beaujolais Nouveau a pranzo. Atmosfera musicale.
Espanol :
Tómese su tiempo para un cálido descanso en el Théâtre de Beaujeu: menú tradicional de Beaujolais y Beaujolais Nouveau al mediodía. Ambiente musical.
L’événement Midi Beaujolais Beaujeu a été mis à jour le 2025-10-31 par Beaujolais Tourisme