Midi Beaujolais Théâtre Beaujeu

Midi Beaujolais

Théâtre Place de l’Hôtel de Ville Beaujeu Rhône

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Repas et animation musicale. Vin non compris.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-20 12:00:00

fin : 2025-11-20

Date(s) :

2025-11-20

Prenez le temps de faire une pause au chaud, au Théâtre de Beaujeu à l ‘heure du déjeuner, menu Beaujolais traditionnel et Beaujolais Nouveaux. Ambiance musicale.

.

Théâtre Place de l’Hôtel de Ville Beaujeu 69430 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 69 26 98 contact@sarmentelles.fr

English : Beaujolais Lunch

Take some time for a warm break at the theater at lunch time, traditional Beaujolais lunch and Beaujolais Nouveaux. Musical athmosphere.

German :

Nehmen Sie sich eine Auszeit im Warmen, im Théâtre de Beaujeu: Zur Mittagszeit gibt es ein traditionelles Beaujolais-Menü und Beaujolais Nouveaux. Musikalische Umrahmung.

Italiano :

Concedetevi una pausa di calore al Théâtre de Beaujeu: menù tradizionale Beaujolais e Beaujolais Nouveau a pranzo. Atmosfera musicale.

Espanol :

Tómese su tiempo para un cálido descanso en el Théâtre de Beaujeu: menú tradicional de Beaujolais y Beaujolais Nouveau al mediodía. Ambiente musical.

L’événement Midi Beaujolais Beaujeu a été mis à jour le 2025-10-31 par Beaujolais Tourisme