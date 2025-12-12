Midi-concerts à la mairie du 8e Mairie du 8e arrondissement PARIS
Midi-concerts à la mairie du 8e Mairie du 8e arrondissement PARIS jeudi 29 janvier 2026.
Ludwig van
BEETHOVEN
Septuor pour cordes et
vents en mi bémol majeur, opus 20 (1800)
I. Adagio. Allegro con brio
II. Adagio
cantabile
III. Tempo
di menuetto
IV. Tema
con variazioni : andante
V. Scherzo : allegro molto e vivace
VI. Andante
con moto allo marcia. Presto
Monia Mokhtar Hamache, violon
Célio François, alto
Anna Guitton Grabias, violoncelle
Pierre-Elliot Herbault, contrebasse
Louiza Bouzid, clarinette
Lucille Callea, cor
Farah Mahmoudi, basson
Concert à la mairie du 8e par les élèves de la classe de Pascal Proust
Le jeudi 29 janvier 2026
de 13h00 à 13h45
gratuit
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-01-29T14:00:00+01:00
fin : 2026-01-29T14:45:00+01:00
Date(s) : 2026-01-29T13:00:00+02:00_2026-01-29T13:45:00+02:00
Mairie du 8e arrondissement 3 rue de Lisbonne 75008 PARIS
https://www.facebook.com/crrdeparis https://www.facebook.com/crrdeparis