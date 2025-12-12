Midi-concerts à la mairie du 8e Mairie du 8e arrondissement PARIS

Ludwig van

BEETHOVEN

Septuor pour cordes et

vents en mi bémol majeur, opus 20 (1800)

I. Adagio. Allegro con brio

II. Adagio

cantabile

III. Tempo

di menuetto

IV. Tema

con variazioni : andante

V. Scherzo : allegro molto e vivace

VI. Andante

con moto allo marcia. Presto

Monia Mokhtar Hamache, violon

Célio François, alto

Anna Guitton Grabias, violoncelle

Pierre-Elliot Herbault, contrebasse

Louiza Bouzid, clarinette

Lucille Callea, cor

Farah Mahmoudi, basson

Concert à la mairie du 8e par les élèves de la classe de Pascal Proust

Le jeudi 29 janvier 2026

de 13h00 à 13h45

gratuit

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Public jeunes et adultes.

Mairie du 8e arrondissement 3 rue de Lisbonne 75008 PARIS

