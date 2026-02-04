Midi-concerts à la mairie du 8e Mairie du 8e arrondissement PARIS
Midi-concerts à la mairie du 8e Mairie du 8e arrondissement PARIS jeudi 26 mars 2026.
Classe de musique de chambre de Philippe Ferro
Concert à la mairie du 8e par les élèves de la classe de musique de chambre de Philippe Ferro
Le jeudi 26 mars 2026
de 13h00 à 13h45
gratuit
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles
Public jeunes et adultes.
Mairie du 8e arrondissement 3 rue de Lisbonne 75008 PARIS
https://www.facebook.com/crrdeparis
