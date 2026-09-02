Informations pratiques

Châtellerault

Midi curieux : autour d’un spectacle en création

place Dupleix Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-25 12:10:00

fin : 2027-02-25 12:40:00

Date(s) :

2027-02-25

Autour du spectacle _Si grande est notre envie d’aimer_ – Cie La Nuit te soupire • Anthony Thibault

En partenariat avec le Réseau des Médiathèques de Grand Châtellerault, nous vous proposons une rencontre avec l’univers de quatre compagnies en résidence. À travers ce temps d’échange, vous découvrirez les coulisses de leur nouvelle création, leurs sources d’inspiration et leurs références bibliographiques.

_Organisée dans le cadre de la saison culturelle 26-27 des 3T- Scène conventionnée de Châtellerault_ .

place Dupleix Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 21 25 48

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English : Midi curieux : autour d’un spectacle en création

L’événement Midi curieux : autour d’un spectacle en création Châtellerault a été mis à jour le 2026-09-02 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne