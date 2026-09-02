Midi curieux : autour d’un spectacle en création Châtellerault
jeudi 25 février 2027 · Châtellerault
Informations pratiques
Châtellerault
Midi curieux : autour d’un spectacle en création
place Dupleix Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-25 12:10:00
fin : 2027-02-25 12:40:00
Date(s) :
2027-02-25
Autour du spectacle _Si grande est notre envie d’aimer_ – Cie La Nuit te soupire • Anthony Thibault
En partenariat avec le Réseau des Médiathèques de Grand Châtellerault, nous vous proposons une rencontre avec l’univers de quatre compagnies en résidence. À travers ce temps d’échange, vous découvrirez les coulisses de leur nouvelle création, leurs sources d’inspiration et leurs références bibliographiques.
_Organisée dans le cadre de la saison culturelle 26-27 des 3T- Scène conventionnée de Châtellerault_ .
place Dupleix Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 21 25 48
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English : Midi curieux : autour d’un spectacle en création
L’événement Midi curieux : autour d’un spectacle en création Châtellerault a été mis à jour le 2026-09-02 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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