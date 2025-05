Midi de l’Audi #3 – Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) Lyon 3e Arrondissement, 28 mai 2025 12:30, Lyon 3e Arrondissement.

Rhône

Midi de l’Audi #3 Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) 149 rue Garibaldi Lyon 3e Arrondissement Rhône

Tarif : 12 – 12 – 17 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-28 12:30:00

fin : 2025-05-28

Date(s) :

2025-05-28

Déjeuner sur le pouce tout en s’offrant une parenthèse musicale au cœur de la journée, c’est possible avec les Midis de l’Audi ! Laissez-vous guider lors de ce concert présenté, pour faire l’expérience unique de la musique live.

.

Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) 149 rue Garibaldi

Lyon 3e Arrondissement 69003 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 78 95 95 95

English :

Enjoy lunch on the go while taking a musical break at the heart of the day it’s possible with Les Midis de l’Audi! Let us guide you through this unique live music experience.

German :

Mit den Midis de l’Audi ist es möglich, ein schnelles Mittagessen zu sich zu nehmen und gleichzeitig eine musikalische Auszeit vom Alltag zu nehmen Lassen Sie sich durch dieses Konzert führen und erleben Sie die einzigartige Erfahrung von Live-Musik.

Italiano :

Gustare il pranzo in movimento e godere di un intermezzo musicale nel cuore della giornata: con Les Midis de l’Audi è possibile! Lasciatevi guidare in questo concerto e godetevi un’esperienza unica di musica dal vivo.

Espanol :

Disfrutar de un almuerzo sobre la marcha mientras disfruta de un interludio musical en plena jornada: ¡es posible con Les Midis de l’Audi! Déjese guiar por este concierto y disfrute de una experiencia única de música en directo.

L’événement Midi de l’Audi #3 Lyon 3e Arrondissement a été mis à jour le 2025-05-19 par Lyon Tourisme et Congrès / ONLYLYON Tourisme