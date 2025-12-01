Midi-découverte La façade néogothique de Saint-Ouen Rouen

Midi-découverte La façade néogothique de Saint-Ouen Rouen jeudi 11 décembre 2025.

Midi-découverte La façade néogothique de Saint-Ouen

place de l’hôtel de ville Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-11 12:30:00

fin : 2025-12-11 13:30:00

Date(s) :

2025-12-11

La voici aussi blanche qu’au premier jour ! Après une grande restauration, la façade occidentale de Saint-Ouen vous dévoile toute sa beauté. Le nez en l’air, laissez-vous conter l’histoire polémique de cette construction du 19e siècle et observez les qualités de cette dentelle de pierre.

(NB Pas de visite dans les tours )

Jeudi 11 décembre, 12h30

Rendez-vous Rouen, Place de l’Hôtel de Ville, devant la statue de Napoléon Ier

Gratuit, sur réservation https://my.weezevent.com/la-facade-neogothique-de-saint-ouen .

place de l’hôtel de ville Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 52 95 01

English : Midi-découverte La façade néogothique de Saint-Ouen

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Midi-découverte La façade néogothique de Saint-Ouen Rouen a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de tourisme Rouen tourisme