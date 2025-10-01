Midi & demi Fyrs La Carène Brest

La Carène 30 Rue Jean-Marie Le Bris Brest Finistère

Début : 2025-10-01 17:00:00

fin : 2025-10-01 18:00:00

2025-10-01

Ce projet brillamment conduit par Tristan Gouret est un cocon musical des compos singulières et envoûtantes. On ferme les yeux pour mieux s’ouvrir à une musique stimulante par ses gammes orchestrées, par ses univers linéaires et déstructurés, par ses tempos chaloupés. Entre folk et pop, la musique du Nazairien d’origine est audacieuse, se dévoile avec minutie et finit par nous toucher en plein cœur grâce à des compositions tout en spiritualité.

Informations pratiques

Durée 1h30.

Ouverture des portes à 12h.

A partir de 5 ans. .

