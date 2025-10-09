Midi du château Montbéliard
Midi du château Montbéliard jeudi 9 octobre 2025.
Midi du château
Château Montbéliard Wurtemberg Montbéliard Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-09 12:30:00
fin : 2025-10-09
Date(s) :
2025-10-09
Midi du musée
Visite commentée le temps du déjeuner, au cœur du nouveau circuit historique
Midi du château Les dessous d’un circuit
Un jalon, une figure emblématique ou un objet inédit parcours choisi pour explorer les dessous d’un circuit métamorphosé.
Durée 1h
Gratuit. Sur réservation (billetterie en ligne). L’accès au reste du musée implique l’achat d’un billet d’entrée. Renseignement au 03 81 99 22 57 .
Château Montbéliard Wurtemberg Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 99 22 57 musees@montbeliard.fr
English : Midi du château
German : Midi du château
Italiano :
Espanol :
L’événement Midi du château Montbéliard a été mis à jour le 2025-09-02 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD