Midi du musée C’est dans la boite

Musée d’Art et d’Histoire Hôtel Beurnier-Rossel Montbéliard Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-12 12:30:00

fin : 2026-03-12

Date(s) :

2026-03-12

Midi du musée C’est dans la boîte !

C’est l’heure de la pause ! Revisitons les collections, le temps d’une immersion patrimoniale aux 18e et 19e siècle.

Boîte à jeux, boîte à mouches, coffrets de courtoisie ou de corporation, en bois, en argent, en ivoire ou en paille, examinons ces mystérieux écrins aux décors élégants. Des fleurs épanouies ou en bouton, des aigles aux ailes déployées, une figure de vanité ou un curieux trois-mâts se laisseront peut-être deviner ! .

Musée d’Art et d’Histoire Hôtel Beurnier-Rossel Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 99 22 57 musees@montbeliard.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Midi du musée C’est dans la boite

L’événement Midi du musée C’est dans la boite Montbéliard a été mis à jour le 2025-12-23 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD