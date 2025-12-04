Midi du musée » Coiffes lumière sur un emblème »

Musée d’Art et d’Histoire Hôtel Beurnier-Rossel Montbéliard Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-04 12:30:00

fin : 2025-12-04

Date(s) :

2025-12-04

Midi du musée

C’est l’heure de la pause ! Revisitons les collections, le temps d’une immersion patrimoniale aux 18e et 19e siècle.

Jeudi 4 décembre 2025

» Coiffes lumière sur un emblème »

De la diaichotte au diairi, redécouvrez l’histoire d’un emblème du territoire.

Durée 1h

Gratuit. Sur réservation (billetterie en ligne). L’accès au reste du musée implique l’achat d’un billet

Renseignement au 03 81 99 22 57 .

Musée d’Art et d’Histoire Hôtel Beurnier-Rossel Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 99 22 57 musees@montbeliard.fr

English : Midi du musée » Coiffes lumière sur un emblème «

German : Midi du musée » Coiffes lumière sur un emblème «

Italiano :

Espanol :

L’événement Midi du musée » Coiffes lumière sur un emblème » Montbéliard a été mis à jour le 2025-09-02 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD