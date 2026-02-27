Midi du patrimoine la galerie de contremine du bastion saint-pierre Chalon-sur-Saône

Midi du patrimoine la galerie de contremine du bastion saint-pierre

14 rue Professeur Leriche Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

2026-03-18

2026-03-18

2026-03-18

Chalon-sur-Saône occupe, depuis 1477, une situation stratégique, sur la frontière entre la Bourgogne, devenue française, et la Franche-Comté, désormais terre d’Empire.

Avec l’apparition du boulet de canon en fonte, les enceintes médiévales ne jouent plus leur rôle protecteur et des travaux de fortification sont alors menés par Girolamo Bellamarto entre 1547 et 1555.

La galerie de contremine (ou d’escarpe) est encore visible de nos jours au bastion Saint-Pierre. Mais une construction similaire existait au bastion Saint-Paul aujourd’hui arasé.

Ces couloirs cheminant dans les faces et les flancs de l’ouvrage, desservaient des casemates percés d’embrasures, assuraient la circulation à couvert de la garnison, et permettaient de repérer, à l’oreille, d’éventuels agresseurs.

Laissez-vous conduire par un guide conférencier des villes et pays d’art et d’histoire au cœur de ce nouveau système de protection de la ville, quasiment unique en Europe.

Sur réservation uniquement au 03 85 93 15 98 (places limitées).

Il est conseillé de retirer son billet à l’Espace patrimoine. .

