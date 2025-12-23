Midi du patrimoine le réfectoire des sœurs au sein de l’ancien hôpital Chalon-sur-Saône

Midi du patrimoine le réfectoire des sœurs au sein de l’ancien hôpital

7 quai de l’Hôpital Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Fermé au public pendant plusieurs années en raison des travaux de démolition à proximité, l’ancien hôpital entrouvre à nouveau ses portes pour cette visite à deux voix du réfectoire des sœurs, menée par un guide conférencier des Villes et Pays d’art et d’histoire et un bénévole de l’association Abigaïl Mathieu.

Aménagé au début du XVIIIe siècle, le réfectoire est orné de boiseries de style rocaille (présentant des décors végétaux, des courbes, et des motifs asymétriques).

Elles comprennent des médaillons figurant les évangélistes, et des panneaux évoquant les saisons.

La fontaine, en pierre rose, comme le sol, atteste la date de création de cette pièce (1720).

Sur réservation uniquement au 03 85 93 15 98 (places limitées).

Il est conseillé de retirer son billet à l’Espace patrimoine. .

