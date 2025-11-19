Midi du patrimoine Redécouvrir un chapiteau roman de la cathédrale Saint-Vincent Abel et Caïn Chalon-sur-Saône
Midi du patrimoine Redécouvrir un chapiteau roman de la cathédrale Saint-Vincent Abel et Caïn Chalon-sur-Saône mercredi 19 novembre 2025.
2025-11-19
2025-11-19
Profitez de votre pause déjeuner pour découvrir en 1h un élément du patrimoine chalonnais !
La cathédrale Saint-Vincent possède l’un des plus beaux ensembles de chapiteaux romans, sur un territoire, la Bourgogne, pourtant connu dans tout l’occident pour ses sculptures romanes. Mais qu’est-ce que l’art roman ? Et plus spécifiquement la sculpture romane ? En quoi le roman bourguignon est-il différent du roman auvergnat ou normand ? Et au sein de la Bourgogne, la sculpture est-elle la même à Cluny, à Autun ou à Dijon ? En quoi une sculpture romane se différencie-t-elle d’une sculpture gothique ?
Enfin, que raconte le chapiteau d’Abel et Caïn dont le fin moulage est actuellement exposé au sein de l’Espace patrimoine ? Ensuite, vous pourrez le contempler dans son contexte à la cathédrale.
Sur réservation uniquement au 03 85 93 15 98 (places limitées).
Il est conseillé de retirer son billet à l’Espace patrimoine. .
Espace patrimoine Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 93 15 98
