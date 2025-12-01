Midi du patrimoine Redécouvrir un chapiteau roman de la cathédrale Saint-Vincent L’enlévement d’Alexandre Chalon-sur-Saône
Midi du patrimoine Redécouvrir un chapiteau roman de la cathédrale Saint-Vincent L’enlévement d’Alexandre Chalon-sur-Saône mercredi 17 décembre 2025.
Espace patrimoine Chalon-sur-Saône
Gratuit
Début : 2025-12-17
fin : 2025-12-17
2025-12-17
Décrypter un chapiteau roman de la cathédrale Saint-Vincent l’enlèvement d’Alexandre
La cathédrale Saint-Vincent possède l’un des plus beaux ensembles de chapiteaux romans, sur un territoire, la Bourgogne, pourtant connu dans tout l’occident pour ses sculptures romanes. Mais qu’est-ce que l’art roman en fait ? Et plus spécifiquement la sculpture romane ? En quoi le roman bourguignon est-il différent du roman Auvergnat ou normand ? Et au sein de la Bourgogne, la sculpture est-elle la même à Cluny, à Autun ou à Dijon ?
En quoi une sculpture romane se différencie-t-elle d’une sculpture gothique ?
Visite gratuite sur réservation uniquement au 03 85 93 15 98 (places limitées).
Il est conseillé de retirer son billet à l’Espace patrimoine. .
Espace patrimoine Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 93 15 98
