Midi en choeur ! Orphée et Eurydice Opéra de Limoges Limoges

Midi en choeur ! Orphée et Eurydice Opéra de Limoges
48 Rue Jean Jaurès Limoges Haute-Vienne
Gratuit
Gratuit
2026-04-27
Sur inscription.
Échauffez votre voix et apprenez un air d »Orphée et Eurydice » en compagnie de notre cheffe de chœur Arlinda Roux Majollari et d’artistes du Chœur.
À l’issue, déjeunez tous ensemble !
Possibilité de réserver un sandwich, une planche salée et/ou sucrée. .
48 Rue Jean Jaurès Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 95 95 bar@operalimoges.fr
