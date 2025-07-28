Midi en choeur ! Orphée et Eurydice Opéra de Limoges Limoges

Midi en choeur ! Orphée et Eurydice Opéra de Limoges

48 Rue Jean Jaurès Limoges Haute-Vienne

Début : 2026-04-27

fin : 2026-04-27

2026-04-27

Sur inscription.

Échauffez votre voix et apprenez un air d »Orphée et Eurydice » en compagnie de notre cheffe de chœur Arlinda Roux Majollari et d’artistes du Chœur.

À l’issue, déjeunez tous ensemble !

Possibilité de réserver un sandwich, une planche salée et/ou sucrée. .

