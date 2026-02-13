Midi en musique : Arthur Camion Trio, Auditorium du Conservatoire Léo Delibes, Clichy

Midi en musique : Arthur Camion Trio Mardi 10 mars, 12h30 Auditorium du Conservatoire Léo Delibes Hauts-de-Seine

Entrée libre

Depuis deux ans, le conservatoire de Clichy invite à un rendez-vous musical unique : les « Midis en musique ». Une parenthèse sonore pour se ressourcer et vibrer au rythme d’instants mélodieux au coeur de la ville. Une occasion inédite de profiter de concerts courts et gratuits sur la pause déjeuner.

Arthur Camion est chanteur, auteur-compositeur et bassiste, il est le fondateur de Just The Color Productions. Sa passion pour la soul, le funk, le jazz et le pop-rock l’a conduit à écrire pour son projet solo à partir de 2011. Au fil des années, il a collaboré avec divers musiciens sur différents projets musicaux.

Line up:

Arthur Camion – Basse, chant

Aurélien Ascoët – Guitare, choeur

Maxime Aigon – Batterie, choeur

Auditorium du Conservatoire Léo Delibes 59 Rue Martre, 92110 Clichy Clichy 92110 Hauts-de-Seine Île-de-France

© Guillaume Fresneau – Waiting Room, Designs & Prints