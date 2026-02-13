Midi en musique : Léa Sandra, Auditorium du Conservatoire Léo Delibes, Clichy

Midi en musique : Léa Sandra Mardi 5 mai, 12h30 Auditorium du Conservatoire Léo Delibes Hauts-de-Seine

Entrée libre

Depuis deux ans, le conservatoire de Clichy invite à un rendez-vous musical unique : les « Midis en musique ». Une parenthèse sonore pour se ressourcer et vibrer au rythme d’instants mélodieux au coeur de la ville. Une occasion inédite de profiter de concerts courts et gratuits sur la pause déjeuner.

Artiste autodidacte et passionnée, Léa Sandra s’inscrit dans l’univers pop/indie/alternatif anglophone avec une sensibilité marquée pour l’introspection, la nostalgie et les relations humaines. Originaire de Lyon et désormais basée à Clichy, elle cultive une pratique musicale de plus de 15 ans, où l’écriture, la composition, le chant, la guitare, le piano et la MAO se mêlent à sa curiosité insatiable pour la création de contenu.

Son parcours est déjà marqué par quelques reconnaissances, comme le Prix du jury de « Clichy a du Talent » en 2024, ainsi que sa participation au tremplin musical « Pépite » à Clichy en 2025.

Auditorium du Conservatoire Léo Delibes 59 Rue Martre, 92110 Clichy Clichy 92110 Hauts-de-Seine Île-de-France

30 min de chansons pop/folk pendant la pause déjeuner concert chanson

