« Midi en musique » : les déjeuners musicaux du 10e Mairie du 10e arrondissement PARIS mercredi 15 octobre 2025.

Pensés comme une respiration artistique, gratuite et ouverte à tous, les concerts « Midi en musique » ont été lancés en juin 2025 par la Mairie du 10e en association avec le conservatoire municipal Hector Berlioz, et mettent chaque mois à l’honneur, à l’heure de la pause méridienne, les élèves issus des classes d’instrument, de chant, de musique de chambre et de pratiques collectives.

Les programmes, élaborés par les enseignants, visent à témoigner de la richesse des parcours et de la diversité des esthétiques : formations instrumentales, solistes, ensembles vocaux ou lyriques se succéderont ainsi au fil des mois, durant toute l’année scolaire, afin de mettre en lumière les artistes de demain.

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

▶ Pour découvrir le programme complet des concerts 2025, cliquez ici.

Un mercredi par mois, à l’heure du déjeuner, profitez d’un concert gratuit dans la Salle des mariages de la Mairie du 10e !

Le mercredi 10 décembre 2025

de 13h00 à 14h00

Le mercredi 12 novembre 2025

de 13h00 à 14h00

Le mercredi 15 octobre 2025

de 13h00 à 14h00

gratuit Tout public.

Mairie du 10e arrondissement 72 Rue du Faubourg Saint-Martin 75010 PARIS

+33153721000 mairie10@paris.fr https://www.facebook.com/mairie10paris/ https://www.facebook.com/mairie10paris/ https://x.com/mairie10paris