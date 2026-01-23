Midi-flash : archéologie Musée Quai Zola Rennes
Entrez libres au Musée ! Cette activité est entièrement gratuite et sans réservation. Attention cependant : la participation se fera dans la limite des places disponibles.
Début : 2026-02-26T12:30:00.000+01:00
Fin : 2026-02-26T13:00:00.000+01:00
https://mba.rennes.fr/fr/programmation/visite-flash-tout-public/midi-flash-archeologie
Musée Quai Zola 20 Quai Emile Zola – 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine