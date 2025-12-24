Midi flash : Entre inspiration et hommage Musée Quai Zola Rennes Jeudi 22 janvier 2026, 12h30 Ille-et-Vilaine

De tous temps, les artistes s’inscrivent dans une continuité de l’histoire de l’art (Heemskerck et l’Antiquité, Rubens et Léonard de Vinci, Asse et Chardin, Morellet et Georges de La Tour…)

Entrez libres au Musée ! Cette activité est entièrement gratuite et sans réservation. Attention cependant : la participation se fera dans la limite des places disponibles.

Début : 2026-01-22T12:30:00.000+01:00

Fin : 2026-01-22T13:00:00.000+01:00

Musée Quai Zola 20 Quai Emile Zola – 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



