Midi jeux Roubaix

Midi jeux Roubaix jeudi 18 septembre 2025.

Midi jeux

2 rue Pierre Motte Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-18 12:30:00

fin : 2025-09-18 13:45:00

Date(s) :

2025-09-18 2025-12-18

À partir de septembre et une fois par mois, venez partager un moment de détente ludique sur le temps du déjeuner avec ce nouveau rendez-vous.

Autour d’un thème choisi par la Médiathèque des jeux de société seront à votre disposition en libre accès.

Les animateurs de la Médiathèque seront présent pour vous expliquer les règles et jouer avec vous.

2 rue Pierre Motte Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France contact@hautsdefrancetourisme.com

English :

Starting in September and once a month, come and share a moment of playful relaxation at lunchtime with this new appointment.

Based on a theme chosen by the Médiathèque, board games will be freely available.

Médiathèque staff will be on hand to explain the rules and play with you.

German :

Ab September und einmal im Monat können Sie mit diesem neuen Termin eine spielerische Entspannung in der Mittagszeit erleben.

Zu einem von der Mediathek ausgewählten Thema stehen Ihnen Gesellschaftsspiele zur freien Verfügung.

Die Betreuer der Mediathek sind anwesend, um Ihnen die Regeln zu erklären und mit Ihnen zu spielen.

Italiano :

Una volta al mese, a partire da settembre, venite a condividere un momento di relax ludico all’ora di pranzo con questo nuovo appuntamento.

Sulla base di un tema scelto dalla Mediateca, i giochi da tavolo saranno a disposizione gratuitamente.

Il personale della Biblioteca sarà a disposizione per spiegare le regole e giocare con voi.

Espanol :

Una vez al mes a partir de septiembre, venga a compartir un momento de relajación lúdica a la hora del almuerzo con esta nueva cita.

Basados en un tema elegido por la Mediateca, los juegos de mesa estarán disponibles gratuitamente.

El personal de la mediateca estará a tu disposición para explicarte las reglas y jugar contigo.

L’événement Midi jeux Roubaix a été mis à jour le 2025-07-29 par Hauts-de-France Tourisme