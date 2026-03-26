MIDI MÉDITATION VOTRE PAUSE PAIX INTÉRIEURE

15 Rue du Faubourg Boutonnet Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-30

fin : 2026-06-15

Date(s) :

2026-03-30 2026-04-06 2026-04-13 2026-04-20 2026-04-27 2026-05-04 2026-05-11 2026-05-18 2026-05-25 2026-06-01 2026-06-08 2026-06-15 2026-06-22 2026-06-29

Les lundis, de 12h30 à 12h50.

Chaque séance est différente, se suit et est complémentaire pour une expérience progressive.

Les lundis, de 12h30 à 12h50.

Chaque séance est différente, se suit et est complémentaire pour une expérience progressive.

Offrez-vous une parenthèse de sérénité au cœur de votre journée de travail ou d’étude. Ces séances de 20 minutes sont ouvertes à tous, que vous soyez simplement curieux ou que vous souhaitiez stabiliser votre pratique. C’est le moment idéal pour découvrir comment la méditation peut transformer votre quotidien en douceur.

Esprit apaisé Calmez le tourbillon des pensées pour retrouver un calme intérieur profond, même au milieu de l’agitation.

Clarté d’esprit Développez une perspective plus claire, facilitant la prise de décisions et une meilleure concentration.

Connexion aux autres Renforcez votre empathie et vos liens authentiques pour des relations plus harmonieuses.

Niveau & Tenue Accessible à tous, aucun niveau requis, tenue normale.

Inscription Sans réservation (venir 5 min avant).

Coût Séance gratuite.

Contact info@meditation-montpellier.org ou +33 9 53 33 27 42 (message vocal) .

15 Rue du Faubourg Boutonnet Montpellier 34090 Hérault Occitanie +33 9 53 33 27 42 info@meditation-montpellier.org

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English :

Mondays, from 12:30pm to 12:50pm.

Each session is different, follows on from each other and complements each other for a progressive experience.

L’événement MIDI MÉDITATION VOTRE PAUSE PAIX INTÉRIEURE Montpellier a été mis à jour le 2026-03-23 par 34 OT MONTPELLIER