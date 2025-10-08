Midi mercredi : découvrez des jeux de société sur la pause déjeuner Médiathèque Le jardin de Lecture – St-Aignan de Grandlieu Saint-Aignan de Grand Lieu

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-08 12:30 – 13:30

Gratuit : oui Gratuit Tout public

MIDI MERCREDIMercredi 8 octobre à 12h30 La médiathèque vous propose un rendez-vous mensuel sur le temps du déjeuner avec des formats courts de rencontres, d’atelier ou d’animations. Pour ce second rendez-vous, découvrez les nouveaux jeux de la médiathèque. Apportez votre sandwich et détendez-vous !Entrée libre – Tout public

02 40 26 44 55 https://mediatheque.saint-aignan-grandlieu.fr/ mediatheque@sagl.fr 0240264455